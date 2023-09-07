Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.
Об этом
Согласно информации, 6 сентября в 23:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.