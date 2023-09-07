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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.
Армия
7 сентября 2023 г. 07:10
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 сентября в 23:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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