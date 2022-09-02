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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении 2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункт
Армия
2 сентября 2022 г. 19:20
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

2 сентября примерно в 15:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а также два военных транспортных средства, перевозивших обеспечение к этим позициям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате были повреждены лобовые части и стекла автомобилей.

"Потерь среди наших военнослужащих нет. В результате адекватных ответных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, противник был подавлен", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions come under fire near Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə Azərbaycan Ordusunun iki hərbi nəqliyyat vasitəsi atəşə tutulub

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