Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу.
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"Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.