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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Армия
4 сентября 2022 г. 19:40
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района подверглись обстрелу.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Заркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зяйлик и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.

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