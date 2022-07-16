Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

С 04:00 до 04:50 16 июля подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

"В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.