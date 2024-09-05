Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"5 сентября около 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении поселка Юхары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зивель Кяльбаджарского района", - отмечает Минобороны.

По данным ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.