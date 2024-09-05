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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.
Армия
5 сентября 2024 г. 11:45
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции подразделений Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"5 сентября около 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении поселка Юхары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении поселка Зивель Кяльбаджарского района", - отмечает Минобороны.

По данным ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army positions in Kalbajar subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqeləri atəşə tutulub

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