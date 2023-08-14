Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Садараке

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Садаракском направлениях подверглись обстрелу.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 13 августа с 22:45 до 14 августа 07:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Девелинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Гейдарабад Садаракского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении Минобороны.