Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на Ходжавендском и Шушинском направлениях

Позиции азербайджанской армии на Ходжавендском и Шушинском направлениях подверглись обстрелу.
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Согласно информации, 7 июня примерно с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Ходжавендского и Шушинского районов.
В ведомстве отметили, что наши подразделения приняли адекватные ответные меры.
"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под предлогом сельскохозяйственных работ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, дислоцированными в направлении Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.
В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены", - добавили в Минобороны.