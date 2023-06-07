Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на Ходжавендском и Шушинском направлениях

Позиции азербайджанской армии на Ходжавендском и Шушинском направлениях подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии на Ходжавендском и Шушинском направлениях подверглись обстрелу.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 7 июня примерно с 13:35 до 19:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Ходжавендского и Шушинского районов.

В ведомстве отметили, что наши подразделения приняли адекватные ответные меры.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под предлогом сельскохозяйственных работ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, дислоцированными в направлении Агдамского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены", - добавили в Минобороны.