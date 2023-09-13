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Подразделениями ПВО ВВС Азербайджана выполнены боевые стрельбы

Подразделениями ПВО ВВС Азербайджана выполнены боевые стрельбы В подразделениях ПВО ВВС в круглосуточном режиме ведется бесперебойная служба, наше воздушное пространство находится под постоянным контролем, принимаются соответствующие меры.
Армия
13 сентября 2023 г. 10:40
Подразделениями ПВО ВВС Азербайджана выполнены боевые стрельбы

В подразделениях ПВО ВВС в круглосуточном режиме ведется бесперебойная служба, наше воздушное пространство находится под постоянным контролем, принимаются соответствующие меры.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану подготовки на 2023 год, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ВВС были выполнены боевые стрельбы.

В ходе стрельб боевые расчеты успешно выполнили задачи по выведению ЗРК "İldırım-8-ER" на стартовую позицию и подготовке к боевому применению, а также по обнаружению и уничтожению баллистической ракеты, запущенной условным противником.

Основное внимание при выполнении стрельб уделено совершенствованию навыков личного состава по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) противоракетной обороны, совершенствованию взаимодействия между экипажами и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

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Версия на английском языке ФотоAir Defense Units carry out combat firing
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın “İldırım 8-ER”i ballistik raketin aşkarlanaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqları icra edib

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