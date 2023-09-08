Подразделения ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана

8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Респ

8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, примерно в 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Агдамском направлении.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями нашей Армии, проводимые работы были немедленно остановлены", - сообщили в Минобороны.