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Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы 11-59 готово
Армия
11 ноября 2021 г. 12:14
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы
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В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения. Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих. Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun raket və artilleriya bölmələri döyüş atışları icra edib

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