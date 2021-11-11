Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы

11-59 готово

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.



В ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения. Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих. Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.