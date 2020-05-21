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Подразделения ПВО заняли позиционные районы для выполнения задач - ВИДЕО

Подразделения ПВО заняли позиционные районы для выполнения задач

В рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений подразделения противовоздушной обороны (ПВО) совершили марш и заняли позиционные районы для выполнения учебно-боевых задач по прикрытию населенных пунктов, объектов различного назначения и живой силы от средств воздушного нападения условного противника.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Боевые расчеты ПВО также обеспечат воздушное прикрытие привлеченных к учениям личного состава и боевой техники от огневого воздействия авиационных средств противника.

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