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Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы.
Армия
18 августа 2023 г. 10:29
Подразделения ПВО ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Успешно выполнены задачи по обнаружению и практическому уничтожению маловысотных, низкоскоростных и малогабаритных воздушных целей из модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125 2ТМ.

Основной целью проведения стрельб является совершенствование практических навыков личного состава, а также навыков управления зенитно-ракетными комплексами и дальнейшее повышение боеспособности.

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Версия на английском языке Air defense units carry out combat firing
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın HHM bölmələrində döyüş atışları icra edilib

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