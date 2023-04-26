Подразделения ПВО армии Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) выполнены боевые стрельбы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Основной целью боевых стрельб является повышение боеспособности и совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).
В ходе упражнений боевые расчеты выполнили нормативы по выведению ЗРК "ОСА" и С-125 на стартовые позиции и подготовке к боевому применению.
Боевые расчеты ЗРК профессионально выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практической стрельбой.