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Подразделения ПВО армии Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Подразделения ПВО армии Азербайджана выполнили боевые стрельбы Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы.
Армия
26 апреля 2023 г. 10:30
Подразделения ПВО армии Азербайджана выполнили боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) выполнены боевые стрельбы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Основной целью боевых стрельб является повышение боеспособности и совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

В ходе упражнений боевые расчеты выполнили нормативы по выведению ЗРК "ОСА" и С-125 на стартовые позиции и подготовке к боевому применению.

Боевые расчеты ЗРК профессионально выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практической стрельбой.

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Версия на английском языке Air Defense Units of Azerbaijani Army carry out combat firing
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Hava Hücumundan Müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra edilib

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