О нас

Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке

Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке.
Армия
15 апреля 2023 г. 11:17
Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия. Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих.

Коммандос выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Commando units of Azerbaijani Army accomplish practical shooting exercises
Версия на азербайджанском языке Komando bölmələri praktiki atış çalışmalarını icra edib

Самое важное

Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22
В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
ФотоВ Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
13 апреля 2023 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi