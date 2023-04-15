Подразделения коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия. Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих.

Коммандос выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом.