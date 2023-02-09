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Подразделения Азербайджанской армии выполняют практические упражнения нового учебного периода

Подразделения Азербайджанской армии выполняют практические упражнения нового учебного периода В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск и воинских частях Азербайджанской Армии успешно выполняются практические упражнения нового учебного периода.
Армия
9 февраля 2023 г. 17:11
Подразделения Азербайджанской армии выполняют практические упражнения нового учебного периода

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск и воинских частях Азербайджанской Армии успешно выполняются практические упражнения нового учебного периода.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, части, поднятые по сигналу «Тревога» и выведенные в районы сосредоточения, заняли огневые позиции в назначенных местах.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск, ВВС и ВМС во взаимодействии отработали практические действия по выполнению боевых задач.

На занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боеготовности войск, обеспечения стабильного, бесперебойного и оперативного управления подразделениями, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army Units successfully conducting classes of new training period
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda praktik məşğələlər keçirilir

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