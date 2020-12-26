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Подразделения Азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы

Подразделения Азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности
Армия
26 декабря 2020 г. 20:28
Подразделения Азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к практическим занятиям, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.

Военнослужащие проводят стрельбы из стрелкового оружия по целям условного противника и выполняют другие практические задачи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun bölmələri döyüş atışları keçirir

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