Подразделения Азербайджанской армии провели боевые стрельбы - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели занятия с боевыми стрельбами.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий подразделения отработали действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения и другие задачи.

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы с нанесением ударов по целям в глубине обороны условного противника.