МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне

Подразделения азербайджанской армии предотвратили установку фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмяхля Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачынского района и Мярджимяк Кяльбаджарского района.
В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно приостановлены.