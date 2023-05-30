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МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне

МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне Подразделения азербайджанской армии предотвратили установку фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне.
Армия
30 мая 2023 г. 19:05
МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне

Подразделения азербайджанской армии предотвратили установку фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмяхля Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачынского района и Мярджимяк Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, инженерные работы были немедленно приостановлены.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər və Laçında fortifikasiya qurğuları quraşdırmasının qarşısı alınıb

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