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Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер ВС Армении

Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер ВС Армении Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении.
Армия
29 июля 2024 г. 08:15
Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер ВС Армении

Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 28 июля в 17:40 квадрокоптер ВС Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении Лачынского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный очередной беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - уточнили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusuna məxsus dron Laçın rayonu istiqamətində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib

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