Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер ВС Армении

Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении.

Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 28 июля в 17:40 квадрокоптер ВС Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении Лачынского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный очередной беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - уточнили в оборонном ведомстве.