Подразделения азербайджанской армии перехватили квадрокоптер ВС Армении

Подразделения азербайджанской армии перехватили специальными техническими средствами квадрокоптер ВС Армении.
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Согласно информации, 28 июля в 17:40 квадрокоптер ВС Армении попытался осуществить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в направлении Лачынского района.
"Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный очередной беспилотный летательный аппарат был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории", - уточнили в оборонном ведомстве.