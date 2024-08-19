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Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера

Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера 19 августа около 09:50 квадрокоптер вооруженных сил Армении был перехвачен специальными техническими средствами азербайджанской армии и выведен с территории.
Армия
19 августа 2024 г. 12:05
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате квадрокоптера вооруженных сил Армении.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, квадрокоптер был перехвачен 19 августа около 09:50 специальными техническими средствами азербайджанской армии.

"Квадрокоптер вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горисского района, предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над противоположными позициями азербайджанской армии.

В деятельность беспилотника, обнаруженного благодаря бдительности наших подразделений, было совершено вмешательство при помощи специальных технических средств, и он был выведен с территории", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army thwarts Armenian quadcopter's reconnaissance attempt
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistana məxsus kvadrokopterin kəşfiyyat uçuşları cəhdinin qarşısı alınıb

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