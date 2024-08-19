Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера

19 августа около 09:50 квадрокоптер вооруженных сил Армении был перехвачен специальными техническими средствами азербайджанской армии и выведен с территории.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате квадрокоптера вооруженных сил Армении.

Как сообщили Report в оборонном ведомстве, квадрокоптер был перехвачен 19 августа около 09:50 специальными техническими средствами азербайджанской армии.

"Квадрокоптер вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горисского района, предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над противоположными позициями азербайджанской армии.

В деятельность беспилотника, обнаруженного благодаря бдительности наших подразделений, было совершено вмешательство при помощи специальных технических средств, и он был выведен с территории", - говорится в сообщении.