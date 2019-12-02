Ракетно-артиллерийские подразделения армии Азербайджана проводят тактические учения - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковых полигонах проходят тактические учения с боевой стрельбой ракетно-артиллерийских подразделений Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На полигонах с личным составом, овладевшим теоретическими знаниями и правилами безопасности, проводятся практические занятия по различным темам.

Учения проводятся с целью усовершенствования навыков управления Ракетными и артиллерийскими войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с другими видами и родами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.

Силы и средства, привлеченные к практическим занятиям, последовательно выполняют поставленные задачи.

В ходе учений подразделения Ракетных и артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.