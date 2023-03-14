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Подразделения армии Азербайджана подверглись обстрелу

Подразделения армии Азербайджана подверглись обстрелу С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз.
Армия
14 марта 2023 г. 10:27
Подразделения армии Азербайджана подверглись обстрелу

С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции Азербайджанской Армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа, Гараиман, Гюнешли Басаркечярского района и Гарашен Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Armenians fire on Azerbaijani positions
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub, adekvat cavab tədbirləri görülüb

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