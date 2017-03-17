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    Подписан протокол рабочей встречи международного конкурса "Кубок моря - 2017", который пройдет в августе в Азербайджане

    В документе отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса
    © Mod.gov.az

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в штабе Военно-морских сил с участием руководителей делегаций Азербайджана, России и Казахстана подписан совместный протокол по итогам рабочей встречи международного конкурса "Кубок моря - 2017", который планируется провести в августе сего года в территориальных водах Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    В документе отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса по выучке среди экипажей надводных кораблей стран-участниц соревнований.

    Протокол предусматривает осмотр места проведения конкурса, подготовку учебно-материальной базы, встречу, размещение, обеспечение и проводы участников, в том числе различных представителей, а также ряд других вопросов.

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