Подписан протокол рабочей встречи международного конкурса "Кубок моря - 2017", который пройдет в августе в Азербайджане

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в штабе Военно-морских сил с участием руководителей делегаций Азербайджана, России и Казахстана подписан совместный протокол по итогам рабочей встречи международного конкурса "Кубок моря - 2017", который планируется провести в августе сего года в территориальных водах Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В документе отражены вопросы, касающиеся качественной организации и проведения международного конкурса по выучке среди экипажей надводных кораблей стран-участниц соревнований.

Протокол предусматривает осмотр места проведения конкурса, подготовку учебно-материальной базы, встречу, размещение, обеспечение и проводы участников, в том числе различных представителей, а также ряд других вопросов.