Подписан план военного сотрудничества между МО Азербайджана и Грузии на 2023 год

Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

14 ноября находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.

В Министерстве обороны Грузии была организована официальная церемония встречи. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества, проведения совместных военных учений и организации рабочих встреч.

На встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение между министерствами обороны был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.