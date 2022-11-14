Подписан план военного сотрудничества между МО Азербайджана и Грузии на 2023 год

Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
14 ноября находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.
В Министерстве обороны Грузии была организована официальная церемония встречи. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества, проведения совместных военных учений и организации рабочих встреч.
На встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В заключение между министерствами обороны был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.