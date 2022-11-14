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Подписан план военного сотрудничества между МО Азербайджана и Грузии на 2023 год

Подписан план военного сотрудничества между МО Азербайджана и Грузии на 2023 год Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.
Армия
14 ноября 2022 г. 13:36
Подписан план военного сотрудничества между МО Азербайджана и Грузии на 2023 год

Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

14 ноября находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.

В Министерстве обороны Грузии была организована официальная церемония встречи. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам развития военного сотрудничества, проведения совместных военных учений и организации рабочих встреч.

На встрече обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение между министерствами обороны был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Georgian defense ministers sign military cooperation plan for 2023
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan Müdafiə nazirlikləri arasında 2023-cü il üçün hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

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