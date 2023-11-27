Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии

27 ноября в Баку состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

27 ноября в Баку состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, состоялся обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений.

Стороны также подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.