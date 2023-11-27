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Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии

Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии 27 ноября в Баку состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Армия
27 ноября 2023 г. 16:42
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии

27 ноября в Баку состоялась двусторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, состоялся обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений.

Стороны также подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

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Версия на английском языке ФотоDefense ministries of Azerbaijan and Georgia sign bilateral military cooperation plan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan Müdafiə nazirlikləri arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

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