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Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план

Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместной деятельности на 2022-й год.
Армия
7 января 2022 г. 14:49
Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план

Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместной деятельности на 2022-й год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно документу, определены время, места, а также ответственные за проведение мероприятий структуры и лица.

В ходе встреч, которые планируются организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, будут проводиться мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями, а также другим темам.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Dövlət Komitəsi arasında illik fəaliyyət planı imzalanıb

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