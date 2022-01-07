Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план

Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместной деятельности на 2022-й год.

Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан план совместной деятельности на 2022-й год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно документу, определены время, места, а также ответственные за проведение мероприятий структуры и лица.

В ходе встреч, которые планируются организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, будут проводиться мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями, а также другим темам.