Подписан документ по сотрудничеству между военными академиями Азербайджана и Болгарии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Руководящий состав Военной академией имени Г.С.Раковского Республики Болгария прибыл с визитом в нашу страну.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встреч, проведенных в Военной академии Вооруженных сил, были обсуждены связи двух стран в области военной науки и образования, в том числе расширение сотрудничества между академиями, а также вопросы реализации совместных проектов.

Начальник Военной академии генерал-лейтенант Гейдар Пириев всесторонне проинформировал гостей о деятельности, структуре, международных связях и материально-технической базе академии.

Говоря о важности развивающихся отношений между двумя учебными заведениями, начальник Военной академии имени Г.С.Раковского генерал-майор Груди Ангелов отметил, что связи по всем направлениям военной науки и образования Азербайджана успешно развиваются.

В конце был подписан документ по сотрудничеству между военными академиями в сфере проведения научных исследований, обмена опытом, совместных мероприятий, организации обучения и другим интересующим стороны вопросам.

Затем гости посетили Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева для более близкого ознакомления с развитием системы военного образования в Азербайджане.