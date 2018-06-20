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    Подготовка к военному параду: самолеты и вертолеты в небе над Баку

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия продолжает подготовку к параду с участием военных самолетов и вертолетов.

    Как сообщает Report, 20 июня над городом состоялся очередной полет военных самолетов и вертолетов.

    Полеты в основном осуществляются над местом проведения парада над площадью "Азадлыг".

    Отметим, что 26 июня в Баку состоится парад по случаю 100-летия создания Азербайджанской армии.

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