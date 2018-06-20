Подготовка к военному параду: самолеты и вертолеты в небе над Баку

https://report.az/storage/news/6d502e94dbb210060be08f809f2ab7e5/324563fa-0f92-4d56-920d-64e0b52c18cf_292.jpg
Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия продолжает подготовку к параду с участием военных самолетов и вертолетов.
Как сообщает Report, 20 июня над городом состоялся очередной полет военных самолетов и вертолетов.
Полеты в основном осуществляются над местом проведения парада над площадью "Азадлыг".
Отметим, что 26 июня в Баку состоится парад по случаю 100-летия создания Азербайджанской армии.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости