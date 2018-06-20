Подготовка к военному параду: самолеты и вертолеты в небе над Баку

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия продолжает подготовку к параду с участием военных самолетов и вертолетов.

Как сообщает Report, 20 июня над городом состоялся очередной полет военных самолетов и вертолетов.

Полеты в основном осуществляются над местом проведения парада над площадью "Азадлыг".

Отметим, что 26 июня в Баку состоится парад по случаю 100-летия создания Азербайджанской армии.