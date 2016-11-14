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    Под руководством министра обороны Азербайджана состоялось совещание в полевых условиях

    Закир Гасанов дал соответствующие поручения и указания

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил созданный в полевых условиях главный командный пункт учений. 

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

    Под руководством министра обороны в зоне учений состоялось совещание. На совещании были заслушаны доклады в связи с действиями, планами и решениями командирского состава соединений и военных частей, привлеченных к учениям.

    Выступивший на совещании министр обороны, коснулся значимости и задач учений, дал соответствующие поручения и указания.

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