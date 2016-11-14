Под руководством министра обороны Азербайджана состоялось совещание в полевых условиях

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил созданный в полевых условиях главный командный пункт учений.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Под руководством министра обороны в зоне учений состоялось совещание. На совещании были заслушаны доклады в связи с действиями, планами и решениями командирского состава соединений и военных частей, привлеченных к учениям.

Выступивший на совещании министр обороны, коснулся значимости и задач учений, дал соответствующие поручения и указания.