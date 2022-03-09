Почтена память старшего лейтенанта Гасанагы Абдуллазаде

Старший лейтенант Азербайджанской армии Абдуллазаде Гасанага Шакир оглы - один из отважных сынов отечества, героически погибший в Отечественной войне.

Старший лейтенант Азербайджанской армии Абдуллазаде Гасанага Шакир оглы - один из отважных сынов отечества, героически погибший в Отечественной войне.

Как сообщает Report, сегодня день рождения шехида.

9 марта члены семьи шехида, его близкие, представители Министерства обороны и общественности, сотрудники Центральной научной библиотеки НАНА на второй Аллее Шехидов посетили могилу шехида.

Затем в Центральной научной библиотеке НАНА состоялась презентация книги «Гасанага этого мира» и одноименного документального фильма.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

В мероприятии приняли участие члены семьи шехида, его близкие, матери других шехидов, депутаты и представители общественности.