Почтена память шехида Отечественной войны Самира Алиева

На II Аллее почетного захоронения почтили память шехида Отечественной войны, лейтенанта Самира Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, его боевые товарищи и должностные лица.
Отметим, что С.Алиев родился 9 августа 1999 года в поселке Зых Сураханского района Баку. Он погиб в боях за освобождение поселка Суговушан Тертерского района в ходе Второй Карабахской войны.
С.Алиев посмертно награжден орденом "Рашадат", медалями "За освобождение Суговушана" и "За Родину".