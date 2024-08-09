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Почтена память шехида Отечественной войны Самира Алиева

Почтена память шехида Отечественной войны Самира Алиева На II Аллее почетного захоронения почтили память шехида Отечественной войны, лейтенанта Самира Алиева.
Армия
9 августа 2024 г. 11:52
Почтена память шехида Отечественной войны Самира Алиева

На II Аллее почетного захоронения почтили память шехида Отечественной войны, лейтенанта Самира Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, его боевые товарищи и должностные лица.

Отметим, что С.Алиев родился 9 августа 1999 года в поселке Зых Сураханского района Баку. Он погиб в боях за освобождение поселка Суговушан Тертерского района в ходе Второй Карабахской войны.

С.Алиев посмертно награжден орденом "Рашадат", медалями "За освобождение Суговушана" и "За Родину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin anım mərasimi keçirilib

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