Почтена память шехида Отечественной войны Самира Алиева

На II Аллее почетного захоронения почтили память шехида Отечественной войны, лейтенанта Самира Алиева.

На II Аллее почетного захоронения почтили память шехида Отечественной войны, лейтенанта Самира Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, его боевые товарищи и должностные лица.

Отметим, что С.Алиев родился 9 августа 1999 года в поселке Зых Сураханского района Баку. Он погиб в боях за освобождение поселка Суговушан Тертерского района в ходе Второй Карабахской войны.

С.Алиев посмертно награжден орденом "Рашадат", медалями "За освобождение Суговушана" и "За Родину".