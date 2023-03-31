Почтена память Национального героя Мурада Мирзоева

31 марта во Второй аллее шехидов прошла церемония почтения памяти по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана, шехида Апрельских боев, полковника-лейтенанта Мурада Мирзоева.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В церемонии приняли участие военнослужащие министерства, члены семьи героя, боевые товарищи, школьники, представители общественности. Была посещена могила национального героя, пришедшие возложили к ней венки и цветы и прочитали молитвы.
Выступавшие на церемонии говорили о патриотизме, славном боевом пути М.Мирзоева, героически погибшего в широкомасштабной контрнаступательной операции азербайджанской армии против провокаций, устроенных армянскими военными подразделениями в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года.