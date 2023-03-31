Почтена память Национального героя Мурада Мирзоева

По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана, шехида апрельских боев полковника-лейтенанта Мурада Мирзаева на Второй аллее почетного захоронения была почтена его память.

31 марта во Второй аллее шехидов прошла церемония почтения памяти по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана, шехида Апрельских боев, полковника-лейтенанта Мурада Мирзоева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В церемонии приняли участие военнослужащие министерства, члены семьи героя, боевые товарищи, школьники, представители общественности. Была посещена могила национального героя, пришедшие возложили к ней венки и цветы и прочитали молитвы.

Выступавшие на церемонии говорили о патриотизме, славном боевом пути М.Мирзоева, героически погибшего в широкомасштабной контрнаступательной операции азербайджанской армии против провокаций, устроенных армянскими военными подразделениями в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года.