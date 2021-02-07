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Почтена память Национального героя Мубариза Ибрагимова

Почтена память Национального героя Мубариза Ибрагимова По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова 7 февраля делегация Министерства обороны и группа военнослужащих посетили могилу нашего героя и возложили к ней цветы.
Армия
7 февраля 2021 г. 15:58
Почтена память Национального героя Мубариза Ибрагимова

По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова 7 февраля делегация Министерства обороны и группа военнослужащих посетили могилу нашего героя и возложили к ней цветы.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

На церемонии поминовения полковник-лейтенант Намиг Джавадов подчеркнул высокое чувство патриотизма и борьбы Мубариза Ибрагимова, который своим героизмом стал примером для других. Офицер рассказал о славной жизни Национального героя, его мужестве и героизме. Было отмечено, что несмотря на то, что наш герой прожил недолгую жизнь, он, пожертвовав своей жизнью за Родину, совершил подвиг, который стал примером для молодежи.

Другие выступавшие также подчеркнули, что бесценная любовь к Родине, подняла героя, отважно вписавшего свое имя в историю и в сердца молодого поколения в свои юные годы, на вершину Шехидства (мученичества). Было отмечено, что героизм, проявленный нашим героем, был высоко оценен главой государства, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

На церемонии была почтена память и возложены цветы к могилам Шехидов, отдавших жизнь за свободу нашей Родины.

В ходе мероприятия военнослужащие Министерства обороны посетили семью Мубариза Ибрагимова и встретились с его родителями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi yad edilib

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