Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

Сегодня военнослужащие посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, похороненного в Аллее шехидов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Затем посетили памятник национального героя, воздвигнутый в Наримановском районе города Баку и возложили к нему цветы.

После почтения минутой молчания памяти героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны, выступившие еще раз вспомнили славный жизненный путь А.Агарунова и его участие в боях. Было подчеркнуто, что, как представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

А.Агарунов добровольно отправился на фронт, когда начались бои в Нагорном Карабахе, и 8-го мая 1992-го года героически погиб в боях за оборону Шуши.