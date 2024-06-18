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Почтена память Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

Почтена память Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова 18 июня состоялась церемония почтения памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, приуроченная к очередной годовщине его восхождения на вершину шехидства.
Армия
18 июня 2024 г. 17:03
Почтена память Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

18 июня состоялась церемония почтения памяти Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, приуроченная к очередной годовщине его восхождения на вершину шехидства.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе церемонии военнослужащие возложили венок и цветы на могилу героя, почтив его светлую память.

Выступившие на церемонии рассказали о мужестве и героизме М.Ибрагимова.

Доблесть М.Ибрагимова была высоко оценена президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Соответствующим распоряжением главы государства M.Ибрагимов был удостоен звания Национальный герой Азербайджана посмертно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsi yad edilib

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