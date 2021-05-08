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Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова Память сынов Родины, ставших шехидами в боях за суверенитет и территориальную целостность страны, почтена минутой молчания
Армия
8 мая 2021 г. 15:07
Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

Почтена память танкиста-героя, павшего 8 мая 1992 года в боях за Шушу Альберта Агарунова.

Как передает Report, группа военнослужащих Минобороны Азербайджана, посетили могилу Национального героя, возложили цветы и венки, почтили его память.

Память сынов Родины, ставших шехидами в боях за суверенитет и территориальную целостность страны, почтена минутой молчания. Членам семьи Национального героя выразили соболезнования от имени руководства министерства, было подчеркнуто, что народ всегда дорожит памятью о героических сынах, таких как Альберт Агарунов, пожертвовавших жизнью ради Родины.

Выступившие на церемонии с участием военнослужащих Минобороны, членов семьи шехида, общины горских евреев, друзей бойца и др. поделились воспоминаниями о почетном жизненном и боевом пути Национального героя.

Члены семьи Национального героя в свою очередь выразили признательность народу и государству Азербайджана за почтение памяти героического бойца.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun anım mərasimi keçirilib

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