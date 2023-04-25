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Почтена память национального героя Альберта Агарунова

Почтена память национального героя Альберта Агарунова В Азербайджанской армии почтили память Национального героя Альберта Агарунова.
Армия
25 апреля 2023 г. 13:29
Почтена память национального героя Альберта Агарунова

В Азербайджанской армии почтили память Национального героя Альберта Агарунова.

Как сообщает Report, военнослужащие сначала посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на Аллее шехидов, а затем памятник, установленный в Наримановском районе.

Минутой молчания была почтена память сынов Родины, погибших за территориальную целостность страны.

В выступлениях говорилось о славном жизненном пути А.Агарунова, о его героических действиях в боях.

Альберт Агарунов, добровольно ушедший на фронт во время Первой карабахской войны, героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi yad edilib

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