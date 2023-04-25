Почтена память национального героя Альберта Агарунова

В Азербайджанской армии почтили память Национального героя Альберта Агарунова.

В Азербайджанской армии почтили память Национального героя Альберта Агарунова.

Как сообщает Report, военнослужащие сначала посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на Аллее шехидов, а затем памятник, установленный в Наримановском районе.

Минутой молчания была почтена память сынов Родины, погибших за территориальную целостность страны.

В выступлениях говорилось о славном жизненном пути А.Агарунова, о его героических действиях в боях.

Альберт Агарунов, добровольно ушедший на фронт во время Первой карабахской войны, героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону города Шуша.