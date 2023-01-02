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Почтена память генерал-майора Полада Гашимова

Почтена память генерал-майора Полада Гашимова 2 января, в день рождения национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, его могилу посетили группа офицеров Министерства обороны, участники Отечественной войны, представители общественности, а также члены семьи национального героя.
Армия
2 января 2023 г. 13:04
Почтена память генерал-майора Полада Гашимова

2 января, в день рождения национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, его могилу посетили группа офицеров Министерства обороны, участники Отечественной войны, представители общественности, а также члены семьи национального героя.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вендам Габалинского района. Среднюю школу П.Гашимов окончил в городе Сумгайыт, куда он переехал вместе с семьей.

После окончания Высшей военной школы имени Гейдара Алиева он начал службу в рядах армии.

В 2003 году будучи в звании майора по распоряжению Общенационального лидера, П.Гашимов был награжден медалью “За военные заслуги”, а через шесть, в 2009 году в звании полковника по распоряжению президента Ильхама Алиева – медалью “За Родину”.

25 июня 2014 году он был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени, а за доблесть во время апрельских боев 2016 года – орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени.

Во время апрельских боев он был начальником штаба Первого армейского корпуса, внес значимый вклад в зачистке высот вблизи села Талыш.

25 июня 2015 года ему было присвоено звание генерал-майора. Затем он был назначен начальником штаба Третьего армейского корпуса. Полад Гашимов стал шехидом во время ожесточенных боев в направлении Товуза 14 июля 2020 года.

14 июля его тело было доставлено в село Вендам Габалинского района, а потом в город Сумгайыт. Он был похоронен 15 июля рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым на Второй Аллее шехидов.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства ему посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

От имени руководства Министерства обороны на могиле шехида были возложены цветы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGeneral-mayor Polad Həşimovun xatirəsi yad edilib

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