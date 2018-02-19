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    Почтена память бывших начальников Бакинского Высшего Общевойскового Командного Училища - ВИДЕО

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Выпускники различных годов Бакинского Высшего Общевойскового Командного Училища имени Верховного Совета Азербайджанской ССР посетили могилы бывших начальников училища генерал-майора Александрова Федора Алексеевича (начальник училища в период с 1970 по 1977 год) и генерал-лейтенанта Баршадлы Валеха Эйюб оглы (начальника училища в период с 1977 по 1987 год).

    Как сообщает Report, cобравшиеся во 2-ой Алее почетного захоронения в Баку участники мероприятия отметили, что славные генералы, начальники военно-учебного заведения были достойными и великодушными людьми. Они снискали уважение и любовь как курсантов, так и всего профессорско-преподавательского состава, в деле обучения и воспитания будущих офицеров.

    По инициативе выпускников БВОКУ, а также при непосредственной поддержке и участии министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова за короткий период времени могила генерал-майора Ф.Александрова была полностью реконструирована и благоустроена.

    Участники мероприятия выразили удовлетворение и благодарность руководству министерства обороны Азербайджана за проделанную работу в деле сохранения памяти и приумножения воинских традиций.

    В завершение мероприятия выпускники училища поделились своими воспоминаниями о генералах, почтили память и возложили цветы к их могилам.

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