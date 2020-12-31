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По случаю праздников Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

По случаю праздников Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Армия
31 декабря 2020 г. 16:17
По случаю праздников Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Новый год 31 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя и воздало дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов встретился с ветеранами Отечественной войны, которые находятся на лечении в госпитале, поинтересовался их здоровьем и процессом реабилитации, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Победоносного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и от его имени вручил праздничные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov bayramlar münasibətilə hərbi hospitalda olub

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