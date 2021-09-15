По случаю годовщины освобождения Баку от оккупации в Пирекешкюле проходит шествие военных

По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в поселке Пирекешкюль Абшеронского района началось военное шествие.

По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в поселке Пирекешкюль Абшеронского района началось военное шествие.

Как сообщает Report, военнослужащие в сопровождении оркестра маршем прошли к захоронению Аджидере в Гобустанском районе.

В шествии участвуют 100 военнослужащих, представители общественности и официальные лица.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.