По случаю годовщины освобождения Баку от оккупации в Пирекешкюле проходит шествие военных

По случаю 103-летней годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации в поселке Пирекешкюль Абшеронского района началось военное шествие.
Как сообщает Report, военнослужащие в сопровождении оркестра маршем прошли к захоронению Аджидере в Гобустанском районе.
В шествии участвуют 100 военнослужащих, представители общественности и официальные лица.
15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от армяно-большевистских захватчиков. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века. Этим Азербайджан обрел независимость, и было покончено с господством армян и большевиков в Баку и прилегающих районах.