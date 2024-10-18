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По случаю Дня восстановления независимости в армии Азербайджана проведены мероприятия

По случаю Дня восстановления независимости в армии Азербайджана проведены мероприятия По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости - в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в cпециальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий.
Армия
18 октября 2024 г. 18:59
По случаю Дня восстановления независимости в армии Азербайджана проведены мероприятия

По случаю 18 октября - Дня восстановления независимости - в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в cпециальных военно-учебных заведениях был проведен ряд мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости и суверенитета Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении и развитии современного Азербайджана, мудрой политике, проводимой в направлении сохранения и укрепления нашей независимости. Было особо подчеркнуто, что стратегический курс общенационального лидера сегодня успешно продолжается его достойным преемником президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Отмечалось, что благодаря дальновидной и решительной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан переживает самый яркий период своего развития как независимое государство, построенное на принципах верховенства права, демократии и светскости.

В ходе проведенных мероприятий были представлены документальные фильмы и художественные композиции на патриотическую тему, посещены могилы наших шехидов и исторические музеи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds several events on occasion of Day of Restoration of Independence
Версия на азербайджанском языке ФотоMüstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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