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По случаю Дня Вооруженных сил руководство МО посетило могилы общенационального лидера и шехидов

По случаю Дня Вооруженных сил руководство МО посетило могилы общенационального лидера и шехидов По случаю Дня Вооруженных сил и 106-й годовщины cо дня образования азербайджанской армии руководство Министерства обороны и группа военнослужащих посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.
Армия
26 июня 2024 г. 15:11
По случаю Дня Вооруженных сил руководство МО посетило могилы общенационального лидера и шехидов

По случаю Дня Вооруженных сил и 106-й годовщины cо дня образования азербайджанской армии руководство Министерства обороны и группа военнослужащих посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа в Аллее почетного захоронения, почтена его светлая память.

Руководящий состав министерства возложил цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, воздав дань уважения ее памяти.

Затем была посещена Аллея шехидов, возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, почтена их светлая память.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава встретились с семьями и близкими шехидов, поинтересовались их нуждами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSilahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Ulu Öndərin və şəhidlərin məzarları ziyarət olunub

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