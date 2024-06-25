По случаю Дня Вооруженных сил будут организованы шествия военнослужащих и выступления оркестров

26 июня - в День Вооруженных сил - на центральных улицах и проспектах Баку, Сумгайыта, Гянджи, города Шуша и Бардинского района будут организованы шествия военнослужащих и показательные выступления оркестров.

26 июня - в День Вооруженных сил - на центральных улицах и проспектах Баку, Сумгайыта, Гянджи, города Шуша и Бардинского района будут организованы шествия военнослужащих и показательные выступления оркестров.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, 26 июня с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут торжественным маршем по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь "Азадлыг" - торговый центр AMAY;

- Шехидляр хиябаны - комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гуру";

- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект – Шехидляр хиябаны;

- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall;

- Сумгайытский приморский бульвар;

- Центральные улицы и проспекты городов Гянджа, Шуша и Бардинского района;

В этот день с 19:00 до 21:00 в нижеуказанных местах состоятся показательные выступления оркестров:

- Парк Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева);

- Площадь Государственного флага на кругу "Азнефть";

- Музейный центр (напротив фонтана на Приморском бульваре);

- Парк офицеров;

- Парк Кёроглу;

- Площадь Флага на Приморском бульваре в Сумгайыте;

- Площадь фонтанов.