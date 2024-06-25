По случаю Дня Вооруженных сил будут организованы шествия военнослужащих и выступления оркестров

26 июня - в День Вооруженных сил - на центральных улицах и проспектах Баку, Сумгайыта, Гянджи, города Шуша и Бардинского района будут организованы шествия военнослужащих и показательные выступления оркестров.
Как сообщили
- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь "Азадлыг" - торговый центр AMAY;
- Шехидляр хиябаны - комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский государственный кукольный театр - круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гуру";
- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Ахвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект – Шехидляр хиябаны;
- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;
- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр 28 Mall;
- Сумгайытский приморский бульвар;
- Центральные улицы и проспекты городов Гянджа, Шуша и Бардинского района;
В этот день с 19:00 до 21:00 в нижеуказанных местах состоятся показательные выступления оркестров:
- Парк Гейдара Алиева (напротив Дворца Гейдара Алиева);
- Площадь Государственного флага на кругу "Азнефть";
- Музейный центр (напротив фонтана на Приморском бульваре);
- Парк офицеров;
- Парк Кёроглу;
- Площадь Флага на Приморском бульваре в Сумгайыте;
- Площадь фонтанов.