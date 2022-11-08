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По случаю Дня Победы в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий

По случаю Дня Победы в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю Дня Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, военно-учебных заведениях специального назначения Министерства обороны был проведен ряд мероприятий с целью привития патриотизма личному со
Армия
8 ноября 2022 г. 21:21
По случаю Дня Победы в Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий

Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю Дня Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, военно-учебных заведениях специального назначения Министерства обороны был проведен ряд мероприятий с целью привития патриотизма личному составу, повышения морально-психологического и боевого духа.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий с участием представителей Министерства обороны и общественности, военнослужащих, сотрудников исполнительной власти различных районов, школьников, а также других гостей были посещены Аллеи шехидов, возложены цветы к могилам шехидов, почтена их память. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.
В рамках мероприятий была предоставлена подробная информация об исторической значимости славной победы, одержанной Азербайджанской Армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, о роли азербайджанского народа в победе, об образцах героизма, проявленного героических примерах, проявленных нашими отважными военнослужащими в боях, подчеркнуто, что память о наших шехидах будет жить вечно.
Были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены фото- и книжные выставки, посвященные Отечественной войне, проведены викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия.
В заключение отличившиеся на службе военнослужащие были удостоены почетных грамот и ценных подарков, школьники исполнили литературно-художественные композиции, были представлены концертные программы с участием военных оркестров, Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda Zəfər Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib

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