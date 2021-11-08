По случаю Дня Победы в Азербайджанской армии прошел ряд мероприятий

В соответствии с утвержденным министром обороны планом, в связи с Днем Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения, центральных и гарнизонных домах офицеров Министерства обороны был проведен ряд мероприя

В соответствии с утвержденным министром обороны планом, в связи с Днем Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения, центральных и гарнизонных домах офицеров Министерства обороны был проведен ряд мероприятий по случаю Дня Победы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Личный состав посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, возложил цветы к могилам великого лидера, а также шехидов Отечественной войны, был исполнен Государственный гимн.