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По случаю Дня Победы в Азербайджанской армии прошел ряд мероприятий

По случаю Дня Победы в Азербайджанской армии прошел ряд мероприятий В соответствии с утвержденным министром обороны планом, в связи с Днем Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения, центральных и гарнизонных домах офицеров Министерства обороны был проведен ряд мероприя
Армия
8 ноября 2021 г. 20:09
По случаю Дня Победы в Азербайджанской армии прошел ряд мероприятий

В соответствии с утвержденным министром обороны планом, в связи с Днем Победы в объединениях, соединениях, воинских частях, учебных заведениях специального назначения, центральных и гарнизонных домах офицеров Министерства обороны был проведен ряд мероприятий по случаю Дня Победы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Личный состав посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, возложил цветы к могилам великого лидера, а также шехидов Отечественной войны, был исполнен Государственный гимн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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