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По случаю Дня памяти в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий

По случаю Дня памяти в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприя
Армия
27 сентября 2024 г. 20:02
По случаю Дня памяти в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий, приуроченных к 27 сентября – Дню памяти.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, личный состав посетил Аллеи шехидов, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, воздана дань уважения их светлой памяти.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army honors fallen heroes on Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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