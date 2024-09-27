По случаю Дня памяти в Азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприя

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий, приуроченных к 27 сентября – Дню памяти.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Согласно плану, личный состав посетил Аллеи шехидов, были возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, воздана дань уважения их светлой памяти.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.