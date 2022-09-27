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По случаю Дня памяти прошла акция по посадке деревьев

По случаю Дня памяти прошла акция по посадке деревьев В преддверии второй годовщины Отечественной войны в знак уважения к шехидам 27 сентября в поселке Мушфигабад при совместной организации Министерства обороны и Министерства экологии и природных ресурсов была проведена акция по посадке деревьев.
Армия
27 сентября 2022 г. 15:56
По случаю Дня памяти прошла акция по посадке деревьев

В преддверии второй годовщины Отечественной войны в знак уважения к шехидам 27 сентября в поселке Мушфигабад при совместной организации Министерства обороны и Министерства экологии и природных ресурсов была проведена акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии с участием представителей обоих министерств и исполнительной власти Абшеронского района, сотрудников ANAMA, семей шехидов и гази было посажено более 1000 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

Память шехидов почтена и в других регионах акциями по посадке деревьев.

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Версия на английском языке ФотоTree-planting campaign held on occasion of Day of Remembrance
Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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