По случаю Дня памяти прошла акция по посадке деревьев

В преддверии второй годовщины Отечественной войны в знак уважения к шехидам 27 сентября в поселке Мушфигабад при совместной организации Министерства обороны и Министерства экологии и природных ресурсов была проведена акция по посадке деревьев.

В преддверии второй годовщины Отечественной войны в знак уважения к шехидам 27 сентября в поселке Мушфигабад при совместной организации Министерства обороны и Министерства экологии и природных ресурсов была проведена акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На мероприятии с участием представителей обоих министерств и исполнительной власти Абшеронского района, сотрудников ANAMA, семей шехидов и гази было посажено более 1000 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

Память шехидов почтена и в других регионах акциями по посадке деревьев.