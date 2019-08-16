Руководитель аппарата ГПС: По ряду направлений заняты возвышенности, новые позиции стратегического значения

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"Некоторое время назад в составе Пограничных войск Государственной пограничной службы была создана Газахская отдельная пограничная дивизия, в части азербайджано-армянской границы, пролегающей по территории Газаха, организована служба пограничных частей. На этих территориях в последние месяцы наблюдается напряженность".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Госпогранслужбы (ГПС), генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

Э.Ибрагимов отметил, что причина этого кроется в провокациях, совершаемых вооруженными подразделениями Армении, их желании продвинуться в направлении азербайджанских территорий.

"С учетом этих попыток нами приняты превентивные меры. По ряду направлений заняты возвышенности, новые позиции стратегического значения. Занятие этих позиций создало более оптимальные возможности для сохранения контроля над боевыми постами вооруженных подразделений Армении и ведущими к ним дорогами. Там под беспрерывным вражеским огнем были проведены инженерные работы. В соответствии с поручением приняты необходимые меры для безопасного движения личного состава и транспорта в наши пограничные боевые пункты. В этот период враг со своих позиций открывал огонь по нашей инженерной технике, грузовым машинам и даже военной медицинской машине. В результате ранены двое наших военнослужащих. За счет проведенных безотлагательных эвакуационных мероприятий они были спасены и сейчас ничто не угрожает их жизням. Боевые позиции врага были подавлены адекватным ответным огнем".