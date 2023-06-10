По итогам учений на освобожденных территориях проведено совещание под руководством Закира Гасанова

По итогам проведенных на освобожденных территориях Азербайджана командно-штабных учений состоялось совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

По итогам проведенных на освобожденных территориях Азербайджана командно-штабных учений состоялось совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Положительно оценив ход учений, министр довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Министр обороны дал конкретные поручения о достойном выполнении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией, и готовности в любой момент незамедлительно и решительно пресечь возможные провокации.

В заключение перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, более качественного и интенсивного проведения учений и тренировок.